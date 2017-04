Il Cardinal Martini uno di noi

Prima sammarinese al Concordia del docu-film VEDETE, SONO UNO DI VOI scritto da Ermanno Olmi sulla figura di Carlo Maria Martini “l'uomo e il prete” lungometraggio proposto dagli Istituti Culturali

L'opera è stata scritta e sceneggiata dal biografo del Cardinale Carlo Maria Martini, Marco Garonzio insieme a Ermanno Olmi, che a sua volta presta voce e regia a una testimonianza di vita. L'evento cinematografico è una produzione dell'Istituto Luce con Rai Cinema che i nostri Istituti Culturali proporranno in altre 2 serate l'11 e il 12 aprile durante la settimana di Quaresima.

Lo sguardo del sacerdote mai disgiunto dall'uomo in un approccio diciamo 'ecumenico' rivolto anche ai non credenti. Olmi racconta una chiesa in cammino lungo la storia degli anni difficili. Ad esempio i decenni del terrorismo a Milano o la crisi economica che piegarono persone e famiglie alla sofferenza ma sempre con una Speranza di fondo in Cristo e nell'uomo impersonata dal cardinale gesuita arcivescovo milanese ritiratosi in tarda età a Gerusalemme e morto nel 2012.

Il lavoro documentaristico e testimoniale parte dall'infanzia torinese lungo la guerra con repertori e immagini d'epoca inedite e album d'archivio di famiglia veramente toccanti.

Il documentario muta col passare dei fotogrammi, quasi naturalmente, in un film-saggio e trasforma il Cardinal Martini in uno di noi.

fz