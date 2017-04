Eurovision, Vale & Jimmie in concerto



E' terminato ieri l'evento promozionale eurovisivo organizzato in Israele. Numerosi, tra i paesi iscritti alla 62 esima edizione del concorso internazionale, quelli presenti a Tel Aviv. Non mancava San Marino per la quale si è esibita la coppia Valentina Monetta & Jimmie Wilson con il pezzo 'Spirit of the Night' di Ralph Siegel. Prossimo step promozionale Amsterdam, il week end prossimo.