Arte: i capolavori della natura a 'San Marino Land Art'

Dall'8 aprile al 18 giugno 25 opere 'tutte da ammirare'

Venticinque opere 'tutte da ammirare' dall'8 aprile al 18 giugno nel centro storico della Repubblica del Titano: è 'San Marino Land art - I capolavori della natura', il primo grande evento che inaugura la stagione di primavera. L'iniziativa prevede anche un momento di interazione con gli artisti, che saranno presenti dal 15 al 17 aprile per realizzare 'live' le loro opere. La Land Art è una forma d'arte contemporanea sorta negli Usa fra il 1967 e il '68, caratterizzata dall'intervento diretto dell'artista sul territorio naturale e cittadino. Le 25 opere saranno posizionate nei punti più suggestivi della città, in modo da formare un percorso mirato a stimolare il visitatore a scoprirne anche gli angoli meno consueti. Con questa proposta gli organizzatori intendono mantenere quel connubio di antico (Centro storico) e moderno (opere d'arte) che ha caratterizzato il successo riscosso in passato dalla mostra Mutoid.sm.