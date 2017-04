Paesaggio tra Urbino e San Marino al Palazzo Ducale

Convegno sul PATRIMONIO CULTURALE TRA PAESAGGIO E AGRICOLTURA a Palazzo Ducale d'Urbino nei prestigiosi spazi dei Giardini d'Inverno 2 giorni d'incontri che coinvolgono anche il territorio sammarinese

A tutto campo per due giornate il PATRIMONIO CULTURALE (oggettivo e soggettivo) sotto gli aspetti giuridico, agrario (ambientale e paesaggistico), storico e culturale nonché urbanistico; tutti con una valenza economica forte, che tocca il pubblico e la persona ( gestione dei beni e bellezza come bene).

Tutela del paesaggio ad ampio spettro al centro di saggi, studi e ricerche, dei maggiori esperti riuniti dall'Università Carlo Bo non a caso nei Giardini d'Inverno.

Nella prima giornata spazio anche alla storia paesaggistica e al patrimonio culturale di San Marino e del Montefeltro con l'intervento del docente Tommaso di Carpegna Falconieri che ha tracciato i legami spazio temporali di due territori omologhi riconosciuti dall'UNESCO e dalla storia.

Il Segretario alla Cultura e Istruzione Marco Podeschi portando il saluto del Governo ai lavori ha ribadito la “naturale e fattiva” collaborazione tra stati attraverso la ragione, le province e la Città del Duca, in scambi didattici e rapporti culturali tra le nostre università.

Domani si parlerà di convenzioni UNESCO, governo locale e materia agricola, per il recupero del paesaggio umano (patrimonio di tutti e ognuno).

Interviste:

Tommaso di Carpegna Falconieri Docente Storia Arte UniUrbino

Vilberto Stocchi Magnifico Rettore Urbino

Guido Guidi Coordinatore Convegno

Giuseppe Severini Pres. V Sez. Consiglio di Stato italiano

Peter Aufreiter Dir. Galleria Nazionale Marche

Marco Podeschi Segretario Stato Cultura e Istruzione