Sopralluogo alla Prima Torre: domani la riapertura al pubblico

Dopo il sopralluogo di questa mattina, il direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli, conferma la riapertura del complesso monumentale della Prima Torre danneggiato gravemente da un fulmine caduto il 5 gennaio scorso che ha anche provocato un incendio. La Torre sarà nuovamente visitabile, con l'eccezione di una piccola parte in cui dovranno essere realizzati ulteriori lavori, compreso il restauro di alcune parti affrescate, da domani mattina, pronta ad accogliere nuovamente i visitatori presenti per il periodo pasquale. Nelle prossime settimane, anticipa Rondelli, verranno condotti ulteriori interventi di miglioramento impiantistico, ma non pregiudicheranno l'apertura al pubblico. La Direzione ringrazia le Aziende Autonome e gli Uffici Pubblici che hanno reso possibile la riapertura in tempi così rapidi nonostante l'entità dei danni.