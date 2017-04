San Marino: domani il concerto in onore dei Capitani Reggenti con il soprano Teresa Sparaco

Oggi si terranno le prove generali per il concerto in Onore dell’ Eccellentissima Reggenza, in Teatro Titano (Città) a San Marino. Il concerto è previsto per domani con inizio alle ore 21,00. Grazie alla collaborazione di Associazione I NUOVI SERENISSIMI della Repubblica di San Marino e a favore della Fondazione CENTRO ANCH’IO a cui verrà devoluta l’offerta libera all'ingresso. Con la BANDA MILITARE della Repubblica di San Marino anche il SOPRANO casertano TERESA SPARACO, che si esibirà accompagnata in romanze celebri e canzoni classiche napoletane.

Domattina l’artista, accompagnata da una delegazione e dal M° Stefano Gatta, verrà ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, che la sera saranno presenti al concerto a loro dedicato.