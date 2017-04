Scoprire l'arte passeggiando, domani inaugura San Marino Land Art

Il percorso di visita delle 25 opere, realizzato attraverso contrade, angoli poco conosciuti e aree verdi, mira a rendere ancora più godibile la scoperta dei luoghi Patrimonio dell’Umanità, un contesto storico e architettonico che valorizza le installazioni e al quale le stesse donano una dimensione particolare e inedita.

“La mostra San Marino Land Art rappresenta un passo significativo nel percorso di

arricchimento dell’offerta turistica della Repubblica di San Marino” ha affermato il Segretario di Stato al Turismo Augusto Michelotti “un’offerta che dovrà diventare sempre più densa di contenuti culturali di pregio, fruibili dai visitatori”

Il curatore della mostra, Tony Margiotta, Presidente dell’Associazione Il Garage, ha illustrato l’attività dell’Associazione Casa degli Artisti - che ha diffuso e interpretato il concetto di Land Art in Italia - e ha presentato gli autori delle opere presenti: Walter Zuccarini, Giuliano Mammoli, Giovanni Galiardi, Antonio Sorace, Ricardo Macias, Jessica Ferro e Lucia Zavatta. Artisti di altissimo livello che presentano forme d’arte diverse fra loro - spaziando dalla lavorazione della ceramica, all’uso di legno, ferro e materiali di recupero - unite da un particolare fil rouge: la ricerca di armonizzazione fra contesto urbanistico e paesaggio naturale. Da non perdere l’iniziativa speciale pensata per il week end di Pasqua: sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile sarà possibile partecipare ai laboratori per carpire i segreti di bottega degli artisti e cimentarsi insieme a loro nella creazione di opere che resteranno poi a San Marino entrando a far parte del patrimonio artistico della Repubblica. Il Direttore dell’Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli, ha descritto il nutrito programma di appuntamenti proposto per il periodo primaverile, una serie di iniziative ispirate alla natura, al

benessere e alla vacanza attiva (programma completo su www.visitsanmarino.com).

Domenica 9 aprile inaugura la Cava dell’Avventura, un divertentissimo ponte tibetano di ben 70 metri da percorrere sospesi su Cava dei Balestrieri con discesa finale in zipline.

Nel video l'intervista al segretario Michelotti ed a Tony Margiotta