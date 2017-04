Storie d'emigranti dai REGGENTI

Udienza reggenziale per la presentazione del libro OLTRE CONFINE. IMMAGINI FOTOGRAFICHE DELL'EMIGRAZIONE SAMMARINESE in occasione del ventennale del Museo dell'Emigrante

I curatori della pubblicazione, Patrizia Di Luca e Luca Gorgolini, sono stati ricevuti dai Reggenti prima dell'evento ufficiale pubblico dei 20 ANNI DI ATTIVITA' che si terrà domani a Palazzo Begni. Il testo è una raccolta iconografica di oltre 200 istantanee di lavoro e vita famigliare all'estero, tra 2 secoli, in volti di uomini e donne in un album collettivo che ci rappresenta. La Reggenza ha ricordato l'importante pagina di storia e il prezioso lavoro di raccolta, ricerca e documentazione, del nostro museo sin dagli anni Novanta. Il volume è il frutto di un certosino lavoro d'archivio che ha coinvolto in 2 decenni tante famiglie in Repubblica e nei vari continenti. Un inestimabile patrimonio della memoria fatto di 1500 foto catalogate, 200 lettere, passaporti e decine di testimonianze scritte e filmate. I Capi di Stato si sono compiaciuti con gli autori per il lavoro svolto ringraziandoli a nome dei cittadini dentro e fuori il paese.

fz