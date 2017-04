8 aprile 1975: "Amarcord" di Fellini vince il premio Oscar come miglior film straniero

L'8 aprile 1975 Federico Fellini vince con «Amarcord» il suo quarto premio Oscar. In precedenza era stato premiato, sempre come miglior film straniero, per «La strada» (1957), «Le notti di Cabiria» (1958) e «Otto e mezzo» (1964). Nella foto la locandina del capolavoro, co-sceneggiato con Tonino Guerra: è il ricordo della giovinezza del regista, trasfigurato dalla memoria in una Rimini reinventata, con tutti i vizi e le virtù di un ambiente ristretto, dove l’educazione cattolica provinciale coabita con quella fascista. Nel film scorrono, inframmezzati alla routine quotidiana, saporosi episodi che danno un tono autarchico alla memoria