Ospiti dai Reggenti i cittadini sammarinesi in Francia e i concertisti per beneficenza

Udienze reggenziali oggi a Palazzo Pubblico ALLIANCE FRANCAISE e la BANDA MILITARE ospiti dai Capi di Stato

In occasione dell'Assemblea Generale della Federazione delle Alliance Francaise D'Italia e San Marino la Reggenza ha accolto ufficilamente, insieme ai cittadini vissuti in Francia e rientrati sul Titano, gli ospiti dell'Alliance Francoise nella sala del Consiglo Grande e Generale. Ad accompagnare i membri della Consulta e il presidente della associazione, Michèle Francois Chiaruzzi, c'era il Segretario agli Esteri Nicola Renzi. I Capi di Stato hanno ringraziato i partecipanti al sodalizio per il reciproco arricchimento e lo scambio culturale tra Francia, Italia e San Marino. Fraterna amicizia e fruttuosa collaborazione alla base dell'incontro-evento in Repubblica.

I Capitani Reggenti hanno poi incontrato nella Sala dei Dodici la rappresentanza della Banda Militare guidata dal Maestro Gatta insieme alla famosa soprano Teresa Sparaco accompagnati dal Segretario Marco Podeschi. Cantante e musicisti si esibiranno proprio stasera al Titano nel Concerto in Onore della Eccellentissima Reggenza alle 21. L'evento artistico mondano in collaborazione con I NUOVI SERENISSIMI è una serata di beneficenza in favore della “Fondazione Centro anch'io”. I Reggenti incontrando gli ospiti hanno ringraziato la signora Sparaco e consorte per la presenza e amicizia verso i Sammarinesi.

