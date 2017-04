Paolo Mieli presenta il suo libro a Bologna moderato dal dg Romeo

Nella splendida cornice della Cappella Farnese di Palazzo Accursio a Bologna, Paolo Mieli ieri ha presentato il suo libro “In guerra con il passato”. In una sorta di dialogo a due voci con il Direttore Generale della San Marino Rtv, Carlo Romeo, il noto giornalista e storico italiano - da anni collaboratore della Tv di Stato di San Marino – ha spiegato che per combattere meglio i fenomeni del presente come il terrorismo islamico è necessario per l'appunto fare chiarezza sul passato. Le 280 pagine del libro contengono un viaggio lungo i secoli condito da numerosi esempi in cui Mieli smonta verità storiche ritenute consolidate sulla base di fatti e documenti.