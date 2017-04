Banda Militare: omaggio al femminile nel tradizionale concerto in onore della Reggenza

E' diventato un appuntamento istituzionale con la musica irrinunciabile. Ieri sera, al Teatro Titano, il tradizionale Concerto della Banda Militare in onore della Reggenza

Ad accogliere i Capi di Stato, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, il segretario di Stato Nicola Renzi e il segretario di Giunta del Castello di Città. In apertura di concerto, come da tradizione, l'Inno nazionale. Quest'anno, non poteva non esserci un omaggio tutto al femminile. La Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta, per l'occasione, è stata accompagnata da una grande signora della lirica casertana: la soprano Teresa Sparaco. Il programma della serata ha spaziato attraverso generi diversi: musiche originali per fiati, colonne sonore, canzoni classiche napoletane e romanze celebri. I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione CENTRO ANCH'IO Onlus, che sostiene le famiglie di ragazzi disabili a San Marino.