"Sulle ali della fantasia", inaugurata in Borgo la mostra di Maria Grazia Innocenti

Inaugurata nella sede della Giunta di Castello di Borgo Maggiore la mostra di Maria Grazia Innocenti "Sulle ali della fantasia". L'artista ligure, ora residente a Santarcangelo di Romagnna, è conosciuta come la "pittrice dei sogni".

Ha dipinto su qualsiasi supporto con le tecniche più varie, ma ora predilige l'acrilico. Esprime attraverso le sue opere tutto ciò che riguarda l'immaginazione, pensieri e naturalmente il mondo onirico. "In ognuno di noi - dice - alberga un bambino. Io vedo la realtà attraverso i suoi occhi e la trasporto sulla tela per ricordare a me stessa e agli altri le emozioni del sogno e della fantasia". La mostra resterà aperta fino al 17 aprile.