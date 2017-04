"Preziosa": la mostra di Carlotta Piombini all'Embassy Gallery fino al 30 aprile

Embassy Gallery propone una personale di Carlotta Piombini con una selezione di opere recenti, a documentare un interessante percorso creativo.

Nata come maestra d’arte con specializzazione in moda e costume (materie che ha anche insegnato), giornalista attiva nello stesso settore,Carlotta Piombini esordisce come pittrice nel 1999 con una personale al Museo d’Arte di San Marino.

Diverse collettive ed una successiva monografica confermano una tensione di ricerca che si esplica nell’ambito dell’arte pura come nella decorazione artistica d’interni.

Un percorso di ricerca, quello di Piombini, che si sostanzia del costante dialogo con le tante opere del nonno Giuseppe - esponente di spicco dell’astrattismo del secondo dopoguerra - e trova nell’arte bizantina ulteriore motivo di ispirazione per l’eleganza e la bellezza della sua tradizione decorativa.



La mostra è visitabile dal 9 al 30 aprile, da giovedì a domenica.



Orari: 16.30 -18.30



Vernissage, domenica 9 aprile, ore 17.30