"Riviera Blues": luci e ombre della moda nel libro del sammarinese Giovanni Franciosi

Il volume è stato presentato per la prima volta al pubblico nella Biblioteca di Stato

Eddy Yello è un giovane stilista che viaggia tra i sogni e la realtà, a ritmo di musica, da Milano a Parigi, fino a New York e New Orleans. Eddy Yello è il protagonista di “Riviera Blues”, il primo libro del sammarinese Giovanni Franciosi. Una storia che parla di moda, quindi di un mondo fatto di riflettori e bellezza ma anche di 'oscurità'. L'autore ha conosciuto l'universo del fashion dall'interno. Personal stylist cresciuto professionalmente nella Milano degli anni '90, ha lavorato per maison italiane, francesi e americane.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista all'autore Giovanni Franciosi