"Talenti d'Italia" è il nuovo libro del giornalista olandese Maarten va Aalderen

21 storie di giovani d'eccezione che fanno onore al Belpaese: tra loro anche un imprenditore di Forlì

“Talenti d'Italia” è il secondo libro del giornalista olandese Maarten van Aalderen, collaboratore della San Marino Rtv, presentato alla stampa estera di Roma. Un viaggio che parte dal sud per incontrare 21 eccellenze, il meglio del Belpaese.



Undici donne e dieci uomini, sono i giovani protagonisti del nuovo libro di Maarten van Aalderen, giornalista olandese, già presidente della stampa estera, a due anni dalla sua prima opera, “Il bello dell'Italia”, anche in questo caso dedicata alla scoperta di quanto di buono c'è nel Belpaese.

Relatori d'eccezione hanno presentato con lui il libro, a partire dal ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, insieme al giornalista Aldo Cazzullo e dalla presidente del comitato Leonardo Luisa Todini.

L'idea di van Aalderen è chiara: mai arrendersi, prendere esempio da chi ce l'ha fatta, senza rassegnarsi mai.

C'è il regista di Catania, classe 1981, la soprano di Mantova, la geologa che lavora al Cairo per l'Eni, e tra i talenti d'Italia ne è stato scovato uno anche a Forlì, Tommaso Solfrini, uno dei tre fondatori di Italdron, azienda nel settore dei droni con sede a Ravenna.



Francesca Biliotti



Nel servizio l'intervista a Maarten van Aalderen giornalista e scrittore