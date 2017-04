Al Titano riflessioni sulla poesia con Mercadini e Bartolini

Per la stagione teatrale di San Marino Teatro con "Confidenze a squarciagola"

L'amore per la poesia con Mercadini e Bartolini, due attori e due esperienze non solo poetiche che si incontrano sul palco del Titano. Uno spettacolo che giocando sul filo dell'ironia formula domande e cerca di tracciare risposte sulla poesia. Fatta per il silenzio, ma anche per la voce; per scendere dentro di sé come per uscire allo scoperto. Fatta per la lettura solitaria, ma anche per condividere la bellezza, in una amicizia. Poesie come picchi di vita, parole da sussurrare o da gridare, urli di guerra segreti, confidenze a squarciagola.