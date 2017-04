Aperte le iscrizioni a Geometrie Sonore 2017

Il concorso per band emergenti si svolgerà dal 28 al 30 giugno

Geometrie Sonore, evento giunto alla 15^ edizione, si svolgerà dal 28 al 30 giugno 2017 nell’ambito della Festa del Castello di Domagnano. Le band interessate a partecipare a Geometrie Sonore potranno iscriversi entro sabato 28 maggio 2017, scaricando bando e modulo dalla pagina Facebook www.facebook.com/geometrie.sonore o dall’APP gratuita GEOMETRIE SONORE.

I Flat Bit, vincitori dell’edizione 2016, hanno partecipato e con successo vinto anche Rock Targato Italia, il concorso più importante e longevo per band emergenti in Italia, con il quale l’organizzazione del contest sammarinese collaborerà per il terzo anno consecutivo.