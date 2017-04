Amici, Morgan lascia tra le polemiche e dice: "Lo Strego ancora nella casa"

Marco Castoldi in arte Morgan, lascia il talent Amici e si sfoga in rete. "C'è stato un vero e proprio linciaggio nei miei confronti", dichiara su alcuni video, e parla anche del sammarinese Nicolas Burioni in arte "Lo Strego" eliminato nella seconda puntata ma ancora trattenuto illegalmente. Sentiamolo