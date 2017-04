STAR da OSCAR in mostra a CESENATICO dagli scatti di MAGNANI anche un libro

Inaugurata alla LEONARDO DA VINCI e aperta fino all' 11 giugno

HOLLYWOOD vernissage a CESENATICO. Il paparazzo di Romagna ARNALDO MAGNANI in mostra fino all'11 giugno con i suoi storici scatti originali e un libro di Giacomo Mascellani sulle STAR americane del jet set. Dall'archivio di famiglia fatto di oltre 20 mila fotografie la selezione di 300 pose per la pubblicazione edita da Minerva con interviste e didascalie. 70 invece le inquadrature d'autore esposte in Galleria comunale LEONARDO DA VINCI dove è avvenuta l'inaugurazione e la presentazione della pubblicazione. ARNALDO, oggi ottantenne, fu il primo fotoreport a guadagnasi la copertina di LIFE con la pubblicazione delle immagini della morte di JOHN FITGERALD KENNEDY junior insieme alla moglie nel tragico incidente aereo del 1999. 50 anni di carriera festeggiati con le fotografie esclusive di attori e personaggi famosi di cui MAGNANI è stato anche amico durante i suoi lunghi anni americani insieme al figlio Mario oggi gestore del famoso CAFE' degli ARTISTI.

fz