Libri, una rassegna dedicata al sociale

Dal 23 aprile al via Diversamente Lib(e)ri, iniziativa di cui RTV è media partner





Una rassegna di libri dedicata al sociale. Una rassegna itinerante, che gioca col titolo Diversamente Liberi per insistere sul concetto di libertà e di cultura, che mantiene la formula del caffè letterario, affinché la presentazione del libro diventi occasione di confronto, grazie alla presenza dell'autore, su argomenti sociali ogni volta diversi: autismo, omofobia, disagio psichico, dipendenza da internet. Si inizia il 23 aprile alle 17,30 con “Quando Troia era solo una città” di Mirella Santamato, originale e fin dal titolo provocatoria interpretazione dell'Iliade. Poi avanti fino a dicembre con appuntamenti selezionati dalle Commissioni CSD ONU, Pari Opportunità e Politiche Giovanili e Authority Pari Opportunità. Perché quando si parla di sociale la legge da sola non basta, serve un cambio culturale.

La rassegna ha il patrocinio delle Segreteria alla sanità. Cultura e Turismo e prevede al suo interno una, in occasione della presentazione di Net Addiction, una intera giornata dedicata alla dipendenze da Internet pensata 'dai giovani per i giovani'

Nel video l'intervista a Karen Pruccoli, coordinatrice Commissione Pari Opportunità ed a Anna Marina Lozica presidente commissione Politiche giovanili.