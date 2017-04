A Urbino, Fano e Pesaro fino al 3 settembre il "Rinascimento segreto" di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi presenta a Urbino il suo “Rinascimento segreto”. Tra gli obiettivi c'è quello di riportare visitatori nelle Marche colpite dal terremoto.

Girolamo Marchesi, Il Perugino, Nicolò Alunno e altri artisti. In tre città opere 'nascoste', perché provenienti da collezioni private, fondazioni bancarie o istituzioni. Sono le creazioni in mostra a Urbino, Fano e Pesaro, in “Rinascimento segreto”, un'esposizione divisa in tre luoghi curata dall'assessore alla Cultura del Comune di Urbino, Vittorio Sgarbi.



Oltre al Palazzo Ducale, la mostra prosegue con le sculture esposte al Palazzo Malatestiano di Fano. A Pesaro, nella sede dei Musei Civici, una ventina di dipinti fanno da “coro” a una pala di Giovanni Bellini considerata il capolavoro della pittura veneta nel centro italia.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Vittorio Sgarbi