Disabilità: a San Marino la mostra "Cervelli Variopinti"

Rimini e San Marino insieme per promuovere l'arte come linguaggio universale con la mostra "Cervelli variopinti" della “Cooperativa Sociale Edith Stein” di Rimini.

Il legame tra l'arte e il racconto di se stessi per esorcizzare paure, anche terribili. A San Marino la "Cooperativa Sociale Edith Stein” di Rimini ha portato al Museo Pinacoteca San Francesco ”CERVELLI VARIOPINTI” una mostra di pittura e scultura a cura di Debora Branchi.

26 tele e 13 sculture realizzate nell’ambito dell’Officina d‘Arte che ospita persone con problemi psichici.

Gli Istituti Culturali hanno scelto di accogliere l'esposizione in un ottica di rete che scelga l'arte come linguaggio universale.

A San Marino nel 2016 il Servizio domiciliare disabilità ha seguito 122 persone, 108 adulti e 14 minori. Sono 98 gli utenti che hanno assistenza residenziale tra Colore del Grano e Atelier, 36 le persone in inserimento lavorativo. Nel video l'intervista a Simona Casagrande, Dirett. Serv. Terr. Disabilità.



