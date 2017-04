Steam Party: a San Marino "punk vittoriani" sfilano per le vie del Centro Storico

Seconda edizione dello Steam Party: il raduno di appassionati di un genere molto particolare. Un'iniziativa organizzata da San Marino Comics

“Come sarebbe stato il passato, se il futuro fosse arrivato prima”: è lo slogan che riassume l'atmosfera steampunk; un filone della narrativa fantastica-fantascientifica, che si è ben presto trasformato in subcultura e stile di vita, con migliaia e migliaia di appassionati in tutto il Mondo. Una Pasquetta particolare, dunque, quella di Città, che ha visto accorrere figuranti dalle più svariate zone d'Italia. In mattinata il ritrovo all'interno della Galleria della Cassa di Risparmio, dove è stata allestita una mostra di opere d'arte, vestiti, mezzi, ed oggetti in perfetto stile steampunk. Estetica ed attitudine punk, calate nell'Epoca Vittoriana: questa la divertente follia, alla base del movimento; con tanto di computer meccanici e strumenti azionati a vapore. L'evento organizzato da San Marino Comics - in collaborazione con la Segreteria e l'Ufficio del Turismo, la Giunta di Castello di Città, gli Istituti Culturali e la Cassa di Risparmio – ha poi un valore aggiunto non indifferente: il magnifico panorama di San Marino e le bellezze del Centro Storico. Spettacolare la parata, in stile ottocentesco, per le vie di Città. La manifestazione si è conclusa con una breve rappresentazione teatrale di “Alice in Wonderland”, ovviamente in versione steampunk. E già ci si prepara alla Quarta Edizione di “San Marino Comics”: il Festival del Fumetto che si svolgerà dal 25 agosto, nel centro storico di San Marino.