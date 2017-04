I Simpson, il cult di Matt Groening 30 anni

Esattamente il 19 aprile 1987 andava in onda su Fox TV il primo episodio di uno dei cartoni animati più famosi di sempre. Gli episodi della famiglia di Springfield sono una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitense, impersonificati dalla famiglia Simpson, composta da Homer, Marge e dai loro tre figli Bart, Lisa e Maggie. Ambientato in una cittadina statunitense chiamata Springfield, il cartone tratta in chiave umoristica molti aspetti della condizione umana, tra cui la cultura, la società e la stessa televisione.

In Italia il primo episodio è andato in onda il 1º ottobre 1991.