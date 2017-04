La SPERANZA finlandese di Kaurismaki ha la faccia di un arabo

Arriva anche a San Marino in prima visione a Borgo Maggiore il film del maestro finlandese AKI KAURISMAKI intitolato L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA storie d'immigrati arabi e mussulmani nel profondo nord

Un clandestino siriano fugge per mezza Europa sbarcando da una nave cargo in un porto della Finlandia dopo essere fuggito dai bombardamenti su Aleppo perde scappando anche l'unica sorella rimastagli che poi ritroverà salvandola dalla disperazione grazie ai suoi 'benefattori' finlandesi non senza passare dalla discriminazione e violenze razziali rischiando la vita ritroverà la speranza.

fz