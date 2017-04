20 aprile 1893: nasce Joan Mirò

Joan Miró i Ferrà nasce a Barcellona il 20 aprile 1893.

Pittore, scultore e ceramista spagnolo, esponente del surrealismo, dopo un primo periodo da contabile in patria, fu poi attirato dalla comunità artistica che si riuniva a Montparnasse, e così nel 1920 si stabilì a Parigi, dove conobbe Picasso e il circolo dadaista di Tristan Tzara.

Già in questo periodo, in cui disegnava nell'accademia La Grande Chaumière, cominciò a delinearsi il suo stile decisamente originale, influenzato inizialmente dai dadaisti ma in seguito portato verso l'astrazione per l'influsso di poeti e scrittori surrealisti.

Nel 1926 collaborò con Max Ernst per la scenografia di Romeo e Giulietta e realizzò il celebre Nudo.

Nel 1954 Miró vinse il premio per la grafica alla Biennale di Venezia e nel 1958 il Premio Internazionale Guggenheim.

Nel 1972, Miró creò la Fundació Joan Miró a Barcellona.

Joan Miró morì a Maiorca all'età di 90 anni e venne sepolto a Barcellona, nel cimitero di Montjuïc.