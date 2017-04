Ciao GIUSEPPE! L'IMS per l'amico violinista MULARONI

Al Titano musica e commozione per un violinista amato da tutti

Concerto per un amico in onore del docente di violino dell'Istituto Musicale GIUSEPPE MULARONI morto lo scorso anno di questi tempi. “Ricordando Giuseppe” il suo impegno, la professionalità e la profonda passione per la musica, al Teatro Titano si sono riuniti tutti gli amici della storica scuola musicale sammarinese. L'orchestra dell'istituto composta da ex allievi e colleghi diretta dal maestro Massimiliano Messieri ha eseguito lungo la serata un concerto per archi e la SINFONIA DEI GIOCATTOLI di Vivaldi. Finale a ricordo dell'amico, educatore e violinista, con la le musiche di Mozart nella sinfonia K19 composte all'età di 9 anni.

fz