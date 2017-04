San Marino Teatro: finale di cartellone

Ultimo spettacolo al Nuovo di Dogana la pomeridiana domenicale di SAN MARINO TEATRO con NIGHT GARDEN della compagnia EVOLUTION fondata dall'americano Anthony Heinl dei MOMIX

Danza, disegno luci, emozioni senza parole e particolari informazioni: NIGHT GARDEN è un giardino crepuscolare sottoposto a (sollecitato da) flash e scrosci di luce elettronica colorata, che 'ballano' coi corpi degli acrobati in scena su musiche dei MASSIVE ATTACK, RADIOHEAD, di JONI MITCHELL fino ai DARKSIDE, appunto.

La visione ipnotizza e sazia gli occhi in un sapiente mix d'arte e tecnologia. Molto POP in EVOLUTION e tanto teatro anche fisico (muscolare) con le istallazioni umane creative incredibilmente basate sul “nero di scena”(una sorta di quinta allungata sul proscenio) come quando ci si sveglia da un sogno coloratissimo, al buio.

SPETTACOLO ALLE 18 DOMENICA 23 APRILE, DOGANA

fz