A San Marino per la prima volta arriva il Trebbo di Primavera

Trebbo, la veglia che faceva ritrovare i nostri nonni nelle stalle. Per la prima volta in Repubblica, il Trebbo di Primavera si è aperto con la poesia di Mario Vespignani. Un incontro per ricordare l'importanza e la bellezza del dialetto, una lingua piena di storia.