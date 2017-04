Chiusura di stagione teatrale in EVOLUTION

Ultima serata di successo, ieri, per il cartellone ufficiale a Dogana c'erano anche i Reggenti a vedere NIGHT GARDEN degli EVOLUTION spettacolo di danza acrobatica

La Compagnia EVOLUTION DANCE THEATER con il suo fondatore e coreografo Anthony Heinl ospiti in Repubblica hanno chiuso la stagione di SAN MARINO TEATRO davanti ai REGGENTI venuti per l'occasione ad assistere alla fantasmagoria di magie del NIGHT GARDEN, giardino di luce e bravura dei ballerini - acrobati e dei tecnici e coreografi di scena.

Applausi e stupore per le evoluzioni in musica delle creature bioluminescenti in continuo moto insieme ai materiali scenici parti integranti delle performance del corpo di ballo.

Show apprezzatissimo impreziosito dalla presenza dei Capi di Stato che hanno reso irripetibile l'evento di chiusura del cartellone 2017 memorabile.

fz