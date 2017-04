Volontari dai REGGENTI per tutti i bambini del mondo

Udienza reggenziale a Palazzo in occasione del decennale della Onlus SAN MARINO FOR THE CHILDREN

Presidenza e gruppo di coordinamento della più conosciuta associazione di volontariato del paese (SAN MARINO FOR THE CHILDREN) sono stati accompagnati al caloroso incontro speciale coi REGGENTI dal Segretario agli Esteri Nicola Renzi e dall'ambasciatrice Sylvie Bollini qui in qualità di volontaria e sostenitrice della onlus. Il responsabile esteri ha espresso la sua vicinanza al presidente Angelo Marino Forcellini e ai volontari per la lunga e meritoria attività in ambito solidaristico nel Terzo mondo. Sylvie Bollini ha raccontato ai Capi di Stato l'impegno della associazione proprio tra le fasce diseredate più povere del Malawi con particolare attenzione alle puerpere e all'educazione dei bambini.

La Reggenza si è intrattenuta a lungo con gli ospiti esortandoli a continuare nella meritoria opera di condivisione che fa grande il paese attraverso le persone, concludendo con un perentorio e incoraggiante: “Grazie di Tutto”.

Intervista con Marco Mazza, Segretario Onlus SAN MARINO FOR THE CHILDREN