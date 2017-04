Scuola: alunni alla prova dello Spelling

Al Nuovo di Dogana questa mattina il 5° Campionato Nazionale di Spelling Bee. La gara ha coinvolto circa 350 alunni di quinta elementare rappresentati da 17 "capitani-finalisti". Prevede la compitazione di un elevato numero di vocaboli della Lingua Inglese, che i bambini hanno appreso lungo tutto l’arco della propria esperienza scolastica. In giuria un team misto di insegnanti esterni ed interni alla Scuola Primaria. Lo Spelling Bee Contest si connota come un’esperienza formativa molto attesa dai ragazzi che si sono misurati sulle loro abilità linguistiche, imparando a gestire la propria emotività. Grande tifo in platea da parte dei compagni, segno di solidarietà e appoggio al loro Capitano.