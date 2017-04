Ai Musei Capitolini di Roma esposti i capolavori ritrovati di Michelangelo

Scoperti da "Casa Buonarroti" durante il restauro de "Il Sacrificio di Isacco"

Ai Musei Capitolini di Roma esposto per la prima volta al pubblico il disegno emerso dal retro de “Il Sacrificio di Isacco” di Michelangelo Buonarroti.



Una giornata decisamente felice per i Musei Capitolini, e non solo per l'alta affluenza turistica: in esposizione, per la prima volta, un disegno di Michelangelo mai visto finora. Una scoperta avvenuta a Casa Buonarroti, a Firenze, dov'è conservato un cospicuo corpus di disegni michelangioleschi, mentre si restaurava il famoso capolavoro grafico “Il sacrificio di Isacco”, datato 1530. Il disegno è emerso sul retro dello stesso foglio utilizzato dall'artista, in occasione dell'asportazione di un controfondo che, in passato, era stato posizionato a protezione del disegno stesso.

L'artista aveva infatti realizzato uno schizzo su uno dei due lati del foglio e poi, girandolo, lo aveva ricalcato con una matita rossa ancora visibile sul contorno della composizione del “Sacrificio di Isacco”. Accanto a questo, “Cleopatra”, disegno del 1535, cui lo lega una storia molto simile. Un bellissimo regalo per il Natale di Roma, ha commentato la sindaca Virginia Raggi, affiancata dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Pina Ragionieri, presidente fondazione “Casa Buonarroti”