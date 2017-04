"GETT" (divorzio in ebraico) a San Marino VIVIANE il film israeliano vincitore del GLOBE 2015

Si conclude il ciclo PROFILI DI DONNE per la rassegna VISIONI CON... GIUNTE al CONCORDIA in collaborazione con le PARI OPPORTUNITA' la pellicola sulle donne ebraiche



Intanto la pellicola arriva per la prima volta a San Marino (mercoledì 3 maggio ore 21) dopo aver vinto nel 2015 il GOLDEN GLOBE. Vera sorpresa 'americana', essendo un movie in lingua sottotitolato, sulla tradizione ebraica in materia di diritto matrimoniale riguardo alla separazione e al possibile divorzio (ipotetico, molto ipotetico, per gli ebrei) girato e ambientato in Israele.

“GETT” (divorzio) il suono derivato dall'antico ebraico è anche il titolo originale del dramma che parla degli ebreii non solo agli ebrei ma a tutti visto che Israele è considerato soprattutto in America un avamposto d'Occidente in Medio Oriente.

I registi israeliani Ronit e Shlomi ELKABETZ autori della storia di rottura delle tradizioni e dei rapporti coniugali sono sorella e fratello, uomo e donna, capaci di cogliere nell'intimo la spaccatura insanabile del rapporto tra la moglie VIVANA e il marito ELISHA, che non vuole accordarle la libertà occidentale... del divorziare, senza conseguenze famigliari.

Dettagli, camera angusta e figure grottesche, fanno del film un unicum prezioso per capire la società ebraica non solo a Gerusalemme o a Tel Aviv.

fz