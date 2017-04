PrimeFilm solo in Repubblica una commedia cinematografica esilarante

“San Marino Cinema” porta sul Monte per l'intera settimana cinematografica al Concordia la storia ironica del momento, “Moglie e Marito”, con Favino e la Smutniak che si scambiano ruoli e sessi...

Moglie e Marito è un film apparentemente molto semplice ma basato su un lavoro di squadra inusuale nella commedia italiana. Pellicola girata con una troupe romana avvezza a decine di set nella capitale ogni anno che in questo caso è stata determinante e complice. Un film intagliato nello scambio delle parti e dei ruoli di due bravi attori italianissimi (FAVINO/SMUTNIAK). L'intreccio e la commedia delle parti fa veramente divertire fino in fondo.

La storia dello scambio di corpo tra moglie e marito è una delle mille possibili variazioni di un genere che, al cinema, nasce con “Tutto Accadde un Venerdì” di fine Anni ‘70, non è nuovo, certo, né deve esserlo... qui è originale.

Il giovane regista Simone Godano gira un film che punta tutto su Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak in simbiosi professionale estrema tra loro fino alla dipendenza affettiva cinematografica.

Trionfa il meccanismo della commedia, della buona scrittura, della direzione equilibrata e di un lavoro coordinato con i tecnici e la troupe sempre all'altezza della migliore “ scuola romana” di stile felliniano un po' alla romagnola...

fz