“IL DICIASSETTESIMO CONTE” al Valloni il giallo della MARZOCCHI presentato da Rondelli

Incontri letterari sammarinesi ai Beni Librari a cura degli Istituti Culturali

La Biblioteca di Stato e Beni Librari degli Istituti Culturali ha presentato a Palazzo Valloni l'ultimo libro della scrittrice bolognese PATRIZIA MARZOCCHI. Paolo Rondelli ha introdotto l'autrice e il suo romanzo giallo intitolato IL DICIASSETTESIMO CONTE edito da CENTO AUTORI. Insieme hanno dialogato su temi, intrecci, piani del racconto finalista al PREMIO TEDESCHI 2013. La famiglia di un conte e un paventato assassinio celato dietro una morte naturale. Una scrittrice di romanzi rosa, investigatori privati e poliziotti, per una famiglia nobile decaduta in un thriller d'ambientazione nostrana. La MARZOCCHI, insegnante e pedagogista di Bologna, diplomata in giornalismo a Ferrara ha, in fine, raccontato come inventa i profili psicologici dei sui personaggi che si materializzano, poi, negli intrecci reali delle storie.

fz