Un codice miniato a fumetti 'multimediale' nel bel libro di JORI a VILLA MANZONI

Incontri letterari sull'arte a Dogana il Salotto degli artisti

“LA STORIA DIPINTA DELL'ARTE” di Marcello Jori al Salotto di Villa Manzoni promossa da Ente Cassa di Faetano a cura di Angela Venturini. Appuntamento letterario di prestigioso con uno scrittore e artista originalissimo. L'autore - artigiano del “codice miniato” edito da Rizzoli e stato capace di stupire con la sua opera il lettore e soprattutto il pubblico giunto “in villa” a Dogana anche da fuori confine. Jori ha raccontato il suo libro-opera a partire dalla pubblicazione a puntate sulla prestigiosa rivista FLASH ART. Il testo è un'opera d'arte in sé costruita per raccontarne i segreti nei secoli sin dalle più antiche creazioni artistiche. Fotografia, fumetto, spazi multimediali senza confini stanno in questo prodotto editoriale che è prima di tutto un libro per tutti. L'artista meranese vive e lavora a Milano ed è stato in Repubblica nel 2011 per raffigurare Fiorentino nella collana-progetto sulla STORIA DEI CASTELLI.

