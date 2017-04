Mangiar l'arte e metterla da parte: apre la cucina creativa in galleria d'asta

COL-LEZIONI D'ARTE primo di 3 incontri in GALLERIA SAN MARINO di Palazzo Arzilli con pezzi d'autore di SCUDO ARTE MODERNA e le ricette a tema dello chef Graziano Canarezza



Parole su tela del critico Silvia Arfelli e crezioni culinarie di Graziano Canarezza chef sammariense del Cesare: rimandi, interpretazioni, assonanze tra pittura, colori, piatti e sapori.

Idee combinate in materiali semplici e ingredienti di base danno vita a opere d'arte gastronomiche e pittoriche, che si influenzano a vicenda, attraverso i sensi: in galleria d'asta per collezionisti con il patrocinio della Segreteria alla Cultura.

Modigliani(1917), Campigli(1950), Tozzi(1967 e 1970) Profili di donna e “muse trasversali” messi in tavola” dallo chef Graziano permettono al pubblico di mangiare... un quadro e portarselo a casa.

INTERVISTE:

Silvia Arfelli Critico d'arte

Graziano Canarezza Chef, Hotel Cesare