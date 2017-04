A Pippo Baudo il Premio Uomo di Spettacolo dell'anno

"Non solo un presentatore storico della televisione italiana, ma un animatore, un inventore di nuovi linguaggi della tv, lo scopritore di giovani talenti": con questa motivazione, e per la sua capacità di rinnovarsi e di conquistare il pubblico, Pippo Baudo si è aggiudicato il Premio Uomo di Spettacolo dell'anno, organizzato dall'Accademia internazionale Federico II e della Fondazione Francesco Terrone (Salerno, Napoli, Roma, Milano). L'appuntamento per la cerimonia di consegna del Premio sarà il 12 maggio, a Roma presso la Galleria Plus Arte Puls: presenti oltre a Baudo, il poeta Francesco Terrone, presidente della Fondazione, il pittore Ennio Calabria e il giornalista e scrittore Aldo Forbice.