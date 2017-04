Inaugurata la mostra "Giornali, Manifesti, Documenti e Curiosità sulla Ferrovia".

A Palazzo Graziani fino all'11 giugno

Da oggi è possibile visitare a Palazzo Graziani la mostra 'Giornali, Manifesti, documenti e curiosità sulla Ferrovia”.

Inaugurata nel pomeriggio dalla Reggenza



Documenti e curiosità che raccontano i 32 km di ferrovia che per 12 anni – dal 1932 al 1944- collegò San Marino a Rimini. Alcuni oggetti, tra cui diversi documenti finora custoditi nell'archivio di Stato vengono esposti per la prima volta al pubblico nella mostra “Giornali, Manifesti, Documenti e Curiosità sulla Ferrovia” inaugurata a Palazzo Graziani nel pomeriggio dai Capitani Reggenti, alla presenza del Segretario alla Cultura Marco Podeschi

La mostra proseguirà fino all'11 giugno, dalle 10 alle 18, ed è frutto di un lungo periodo di lavoro e di raccolta, che diventa patrimonio comune, anche grazie a chi ha conservato oggetti per 50 anni per poi consegnarli all'Associazione Treno Biancazzurro in occasione della mostra

Nel video l'intervista a Giancarlo Terenzi