Mercati di primavera e passeggiate raccontate in centro storico

In centro storico a San Marino Città sia oggi che domani le passeggiate raccontate al Santuario della Tanaccia, uno dei siti archeologici più importanti di San Marino, con partenze alle 10,30-14.30 e 16.30 da Via Eugippo. In centro, ai mercatini di primavera, anche laboratori creativi, Choconote Primavera - evento dedicato al cioccolato - ed anche l'opportunità, per i più arditi, di cimentarsi in cava dei balestrieri nel ponte Tibetano. Funivia attiva, anche domani, fino alle 20.30.