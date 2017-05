MEMORY MAGISTRALIS: narrazioni universitarie sulla musealizzazione

“Raccontare l'emigrazione” con il Centro Studi sulla Memoria universitario la lezione magistrale di Viviana Gravano, storica e accademica di Napoli, all'Ex Santa Chiara l'incontro sulla storia europea

LECTURES ON MEMORY, VII edizione tutta sammarinese dell'appuntamento universitario che ospita studiosi e docenti su argomenti storici e d'attualità. Si parla d'Europa alla luce dei flussi migratori nei concetti di MEMORIA, IDENTITA' E ARCHIVIO, che in occidente almeno corrispondono alla classica idea di museo (un luogo, appunto, anche fisico e architettonico dove conservare il ricordo comune). Ne ha parlato con una LECTIO MAGISTRALIS la docente di Belle Arti napoletana, esperta di modelli culturali e museali, VIVIANA GRAVANO introdotta dal rettore Petrocelli dopo il saluto ufficiale del Segretario all'Istruzione Marco Podeschi.

MEMORIA CONDIVISA (che unisce le visioni del problema prendendo posizione) e MEMORIA COMUNE (non sempre condivisa...) come nel caso dell'EMIGRAZIONE-IMMIGRAZIONE che è “una filigrana nel tempo” destinata a cambiarci e a cambiare posizioni e generazioni a venire.

fz