Piccoli cittadini a Palazzo incontrano la Reggenza

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia “Lo Scrigno” di Domagnano sono stati ricevuti nella Sala del Consiglio Grande e Generale dai Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio. I bambini, seduti sugli scranni proprio come i Consiglieri, hanno ascoltato i Capi di Stato parlare dell'importanza di essere sammarinesi, auspicando per le nuove generazioni un futuro da cittadini attivi e consapevoli. Non potevano mancare le domande: i bambini per soddisfare la loro curiosità, hanno chiesto a questa Reggenza tutta al femminile se l'elezione le ha emozionate, che lavoro facevano prima di diventare Capitani Reggenti e se sono anche mamme. L'esperienza a Palazzo si è conclusa con un gioco ovvero la simulazione di una votazione con il vecchio metodo delle sfere bianche e nere depositate nelle antiche urne: “durante l'estate preferite andare in vacanza e restare a scuola?” A questa domanda un vero e proprio plebiscito come responso.



sp