Turismo: aumento generalizzato di visitatori alle strutture museali per le festività

Col segno + rispetto al 2016 i dati degli afflussi turistici ai musei di Stato (biglietti e visite) dal weekend pasquale fino al I maggio per il 25 aprile anche grazie al tempo e alle presenze in riviera

Per Pasqua incremento generale minimo di circa l'1% nella vendita delle tessere che sono state 5565. Unico dato passivo relativo lo ha registrato stranamente forse causa il tempo La prima Torre che ha subito uno scarto in calo di meno del 3% sulle vendite delle tesserine. Le visite totale nelle 5 strutture pubbliche come dato assoluto periodo di maggiore afflusso (Pasqua) sono state 8859 rispetto alle 8132 dello scorso anno con un +8, 94% secco. La Prima Torre ha totalizzato comunque 4563 visite rispetto alle 4393 passate incrementando comunque del 3,87% .

Dal 22 al 25 aprile 2017 sono, invece, state vendute 5199 tessere contro le 2713 del 2016 (in testa sempre la Prima Torre stavolta in positivo): aumento totale di circa il 92%. Visite complessive del periodo 8449 con un +83,43% rispetto all'anno precedente.

Ultimo weekend del Primo Maggio acquistate ben 4137 tessere incrementate del 198,48% le presenze e gli accessi confrontati con le 1386 del 2016. La Prima Torre, sempre al top, ha triplicato i valori dopo la nuova inaugurazione e la riapertura con 1058 biglietti, +181, 19%.

fz