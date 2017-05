San Marino protagonista alla Biennale dei giovani artisti di Tirana

Questa sera la cerimonia di apertura, dopo la pre-biennale che si è svolta a Bari.

Tutto parte dal mare, quel mar Mediterraneo che unisce e che divide. Quel mare che, per un numero sempre più grande di migranti, è diventato una ‘tomba’. La Biennale dei giovani artisti, che inizia questa sera a Tirana, è incentrata sul tema dell’amicizia tra Stati divisi da confini. Un concetto di apertura e democrazia veicolato dall’opera Mar Mediterraneo - Sedie Love Difference del maestro Michelangelo Pistoletto, esponente della pop art: 60 sedie affiancate per 'disegnare' la sagoma del Mediterraneo. L’installazione seguirà gli artisti per tutta la durata dell’evento.

A Mediterranea18 partecipa anche San Marino, con artisti emergenti del Titano e internazionali.

Dopo la pre-biennale ieri a Bari, l’appuntamento è alle 18 con la cerimonia di apertura nella capitale albanese.



Nel servizio Michelangelo Pistoletto, artista; Anila Bitri, ambasciatore Albania e Loredana Capone, assessore Cultura Regione Puglia