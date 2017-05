Tributo a Maria: il Cuore Immacolato della Diocesi è sotto il Monte

La “Commissione 13 maggio” della Diocesi ha presentato l'imminente SETTIMANA MARIANA di Valdragone in occasione del Centenario della Madonna Fatima

“In cammino...” dal martedì 9 alla domenica 14 maggio nel Comprensorio mariano di Valdragone si celebreranno i 100 anni del Miracolo dell'Apparizione ai pastorelli avvenuto in Portogallo a Fatima il 13 maggio del 1917. Al Santuario del Cuore Immacolato tenuto dai francescani il vescovo diocesano consacrerà parrocchie e famiglie a Maria.

Durante la “Settimana mariana” affluiranno in Repubblica centinaia di persone da tutti i vicariati del Montefeltro per partecipare agli incontri preparatori nelle conferenze pubbliche in Casa San Giuseppe sull'evento storico religioso tenute da

Vittorio Messori e da suor Maria Gloria Riva. Venerdì 12 maggio la giornata penitenziale e gli incontri sacerdotali. Sabato 13 pellegrinaggio, processione serale e solenne atto di consacrazione. Domenica 14 il concerto della Corale in Basilica del Santo. Dal 20 maggio continuerà “il cammino” giovanile nel Montefeltro che dal 3 giungo fino al 13 ottobre coinvolgerà tutto il popolo toccando tutti i santuari mariani del territorio.

fz

Intervista con S.E.R. Mons. Andrea Turazzi Vescovo San Marino