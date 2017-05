Festival in musica con l'arpa per la prima volta sul Monte



Musicisti, appassionati e studiosi dello strumento melodico per eccellenza, per 3 giorni ospiti dell'Istituto Musicale Sammarinese al Teatro Titano

Concerto inaugurale di Arpissima 2017, gruppo d'arpe nato nell’ambito dell’Istituto Musicale Sammarinese guidato da Romana Barioni. Tanti i musicisti appassionati dello strumento provenienti anche dall'estero. I partecipanti s'incontrano per il festval annuale in Repubblcia dal 5 al 7 maggio al Teatro Titano.

L'evento è organizzato da Salvi Harps in collaborazione con la nostra scuola di musica. L'azienda cuneese propone supportandola ogni anno la rassegna “Arpissima” in diverse città italiane e in collaborazione con prestigiose istituzioni musicali. La tappa sammarinese dell'happening si articolerà in tre giornate nell’ambito delle quali sarà possibile vedere e provare le arpe, assistere a concerti e partecipare a dimostrazioni e seminari. Oggi durante l'apertura pomeridiana il SAN MARINO HARP ENSEMBLE ha tenuto il concerto inaugurale davanti a tanti cittadini e invitati. Viktor Hartobanu è l’ospite internazionale d'onore a San Marino per la manifestazione in veste di testimonial dell'antico strumento melodico. Il maestro nato in Germania nel 1990 da musicisti rumeni ha iniziato a suonare l’arpa a 5 anni e attualmente insegna al conservatorio in Sassonia. Nel pomeriggio di sabato 6 maggio si esibirà dal vivo in un recital e domenica terrà una master class.

