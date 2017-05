A Mediterranea18 il design di San Marino. Verso futuri scambi culturali tra i due Paesi

Al Museo di Storia nazionale di Tirana è in mostra il design ‘made in San Marino’. Gli studenti dell’Università del Titano espongono “A House Is Not a Home”, installazione che fa riflettere sulla differenza tra la casa come struttura e la casa come insieme dei valori che si vivono all’interno. A realizzarla sono stati Francesco Mancuso, Bruno Calza, Gabriele Schieppati e Ledio Karoqja, iscritti al corso di Design. Per gli universitari di San Marino e dell’Albania potrebbero arrivare future possibilità di scambio culturale, specie dopo l’accordo tra l’Ateneo sammarinese e quello di Tirana. Un’opportunità ipotizzata anche dalla ministra della Cultura albanese, Mirela Kumbaro.



Nel servizio, le interviste a Mirela Kumbaro (ministra della Cultura albanese) e a Francesco Mancuso (studente UniRsm).



