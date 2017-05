Mediterranea18: a Tirana l’opera del sammarinese Valerio Conti

Prosegue l’impegno di San Marino a Mediterranea18, la Biennale dei giovani artisti in corso a Tirana. Dopo la cerimonia di apertura di giovedì 4 maggio, sono iniziate le esposizioni, le performance e la musica in diversi punti della capitale albanese. Nella mattinata di venerdì si è svolta l’assemblea dei rappresentanti Bjcem. Presente anche il Titano. Nel museo di storia nazionale dell’Albania, nel centro della città, è in mostra l’installazione di Valerio Conti, 25 anni, giovane architetto sammarinese che alla Biennale ha presentato “In The Corner”, un’opera incentrata sul concetto dell’accumulo dei materiali nella vita di ognuno.



Nel video, il racconto di Mauro Torresi da Tirana e l'intervista all'artista Valerio Conti